يارا: ميسي قريب إلى القلب وأتمنى أن نكون أصدقاء

بحضور الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، والشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي، اقيم عرض للأزياء، في فندق "ذا بالاس" في دبي، وكانت ضيفة الشرف الفنانة اللبنانية يارا، التي ظهرت ترتدي عباءة ذات لونين أسود وأبيض من تصميم "ميس بيلا" Miss Bella التي اقامت العرض

من النجوم حضر كل من: رانيا الجوهرة وأريام والإعلامية أمير الفضل والفنان عبد الله بالخير، الذي حرصت كل الحاضرات على التقاط الصور معه، وهو لا تفارقه ابتسامته الشهيرة، ونكاته المعتادة، ما أضاف جواً من المرح على عرض الأزياء. وقبل بدء العرض، حضرت يارا مع مدير أعمالها طارق أبو جودة، حيث التفّت حولها مجموعة كبيرة من النساء؛ لالتقاط الصور التذكارية معها، وكانت تداخلات أبو جودة الفكاهية تضفي جواً من المرح والضحك، كما أنه حرص على إرضاء كل من كانت تريد التقاط صورة مع يارا. عندما حضر بالخير اختلفت الأجواء، حيث كان يتوسط الفتيات في الصور تارة، وتارة أخرى يقف بين الفنانتين يارا ورانيا معلقاً: «أنا محظوظ هذه الليلة؛ لأنني محاط بفتيات جميلات»، فضحك الجميع. ثم، بدأ عرض أزياء مجموعة كبيرة من العباءات.

وعلى هامش العرض، التقت «سيدتي» مع يارا في حوار قصير، وسألناها بداية:

نعلم أنك من مشجعي الكرة، فمن هو الفريق الذي تشجعينه خلال المونديال؟

فأجابت مهلّلة ضاحكة «أرجنتين أرجنتين».

ما قصة اللاعب ميسي معك وصوره التي تحتفظين بها وتمّ نشرها عبر صفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟

جميع المعجبين والمتابعين لي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلمون جيداً أن بيني وبين ميسي كيمياء، وأني أحبه، لذلك يقومون بالعمل على تصميم بعض الصور ويرسلونها لي. صراحة، أحبه كثيراً، أشعر بأنه من الناس القريبين جداً إلى القلب، وهو أيضاً لاعب محترف، وأعتبره أقوى لاعب في العالم.

هل تربط بينكما صداقة، أي هو يعلم مدى إعجابك واهتمامك به؟ وهل سبق أن التقيتما من قبل؟

ضاحكة: إن شاء الله يسمع منك، ونكون أصدقاء.

يارا والأغنية الخليجية

دخلت السوق الخليجي مرة ثم اختفيت، أين يارا من الأغنية الخليجية التي يغنيها حالياً أغلب النجوم العرب؟

آخر أغنية خليجية قدمتها كانت «أجيك» كلمات الوسام، وألحان باسل العزيز، والآن على وشك الانتهاء من الألبوم اللبناني الذي سيتم طرحه بعد المونديال، ويحتوي على أغنية مصرية.. «مازحة بدنا الفرحة لمصر»، ونقدم أغاني فرح، وإن شاء الله دائماً يعمّ الفرح والسلام على الأمة العربية.

لكنك لم تجيبي عن سؤالي حول الأغنية الخليجية؟

«ضاحكة: «ماتزالين مصرّة»، أحضّر لألبوم كامل باللهجة الخليجية، سجّلت منه حوالي سبع أغنيات، ومن المتوقع إصداره أواخر العام الجاري،

إن شاء الله.

العديد من الفنانات في مجال الغناء خضن مجال التمثيل، وشاركن في أعمال درامية، أين يارا من التمثيل، على الرغم من أنك بدأت الفن وأنت صغيرة؟

نعم، كل شيء في وقته جيد، منذ زمن وأتلقى عروضاً تمثيلية من مسلسلات وأفلام، لكنني صراحة غير مستعدة لها في الوقت الحالي، فأنا لست جاهزة للخوض في التجربة التمثيلية، بينما في المستقبل، إن شاء الله، حينما أدرس الموضوع من كل جوانبه وأكون مستعدة، سأخوض التجربة بالتأكيد.

على سيرة الفنانات، ما رأيك في مشاكل الفنانات مع بعضهنّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي شأن...

مقاطعة. من دون ذكر أسماء، أنا لا أتابع أبداً أي مشاكل بين الفنانات، نحن يجب علينا الاهتمام بالمشاكل الخارجية التي تحدث في البلاد العربية، وأتمنى أن يعمّ السلام بين الجميع وتنتهي هذه الأحزان، ويعمّ الفرح من جديد.

أنت من أكثر الفنانات تمثيلاً للعديد من العلامات التجارية، ألا تعتبرين ذلك محرقة لك؟

لا أبداً، نحن في عصر الصورة، وذلك يساعد الفنان في استمرارية وجوده على الساحة، وانتشاره بشكل أسرع، بالإضافة إلى أنني أختار ما يناسبني من عروض، ويتلاءم مع شخصيتي ومسيرتي الفنية.

سمعنا أنك تحبين عالم السيارات، ما نوع السيارة التي تحبين قيادتها؟

أحب سيارات البورش.

لماذا؟ هل تحبين القيادة السريعة؟

لا، ليس في كل الحالات، لكنني أحب تصميمها، كما أحب الباناميرا والـJeep.

أيهما تقودين الآن؟

كان لديّ باناميرا، والآن سأغيّر إلى الـ Jeep الجديدة، إن شاء الله.

يارا في العباءة الإماراتية

أخبرينا عن حضورك الليلة عرض الأزياء؟

أنا سعيدة بمشاركتي في هذا العرض للعباءات؛ لأنني أحب كثيراً هذا «الستايل» من الملابس، وأكيد تصاميم ميس بيلا رائعة، وأحب أن أشكرهم على دعوتي لأكون موجودة في هذه المناسبة المميزة.

ترتدين الليلة عباءة من تصميمها، هل أنت من اختارها؟

نعم، هذه من تصميمها، وهي اختارتها لي وأعجبتني كثيراً.

بما أننا في عرض أزياء الليلة، ما هي الألوان المفضلة لديك؟

أحب الأحمر جداً والفوشيا، وهناك عدة ألوان أحبها، لكنها لا تليق بي؛ كون لون بشرتي أبيض، وأشعر بأنها تليق بلون البشرة السمراء أكثر مثل الألوان الباهية، (الأزرق الفاتح، والألوان الفاتحة بشكل عام) التي أحب أن أراها لكنني أبتعد عن ارتدائها.

«فيسبوك» «سيدتي نت» وصل إلى 5 ملايين، ماذا تقولين له؟

مبروك، أكيد «سيدتي نت» يستأهل أكثر من ذلك، هذا رقم بالنسبة لـ«سيدتي» قليل، وأتمنى لكم الازدهار أكثر وأكثر

كواليس

| أثناء العرض، أبدت يارا إعجابها بالعباءات، وعندما سألناها عن رأيها قالت: «أشاهد وأختار. فقد أعجبتني كثيراً».

| بعد الانتهاء من العرض، صعد عبد الله بالخير إلى المنصة، وأخذ يتغزل في العرض والعباءات والحضور بخفّة دمه المعتادة.

كانت يارا ترتدي فستاناً أزرق أسفل العباءة، وقبل عرض الأزياء، نزعت العباءة وبقيت بالفستان.

| أهدت «ميس بيلا» الفنانة يارا باقة من الورد لحضورها العرض فشكرتها يارا.

| عقب الانتهاء من العرض، صعد النجوم مع ميس بيلا على المسرح لتقطيع الكيك

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