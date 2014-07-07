كايت ميدلتون تفقد السيطرة خلال مباراة Wimbledon

إستقطبت المباراة النهائية لبطولة Wimbledon العالميّة لكرة المضرب أمس، العديد من النجوم الذين حضروا مباشرة ليشهدوا المنافسة الحاسمة بين اللاعبين المحترفين Roger FedererوNovak Djokovic.

جلس في الصفوف الأمامية الملكية دوق كامبريدج الأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton، ووالدا الأميرة Carole وMichael Middleton وBradley Cooper وSamuel L Jackson وDavid Beckham وزوجته Victoria بالإضافة إلىChris Hemsworth وElsa Pataky وHugh Jackman وChiwetel Ejiofor وKeira Knightley وغيرهم...

خلال المباراة الحاسمة والفاصلة، لم تستطع Kate Middleton إخفاء حماسها الشديد وإنغماسها في أجواء اللعبة، على عكس مصممة الأزياء Victoria Beckham التي إكتفت بمشاهدة المباراة إلى جانب زوجها من دون إبداء أي ردة فعل.

أما الممثل الأسترالي Hugh Jackman فقال: هذه المباراة هي من أهم 5 أحداث رياضية عالمية بالنسبة لي.

المباراة إنتهت بفوز اللاعب الصربي Novak Djokovic على السويسريRoger Federer.

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