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آشتون كوتشر يتحول إلى نجم بوليوودي

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برغم أنّ من النادر جداً رؤية الممثل Ashton Kutcher يرقص، إلا أنّ الظاهر تمتّعه بمواهب مميّزة قد تجعله نجماً بوليوودياً، خارج نطاق هوليوود.
فقد ظهر الممثل بالزي الهنديّ الكامل، خلال حضوره حفل زفاف صديقه في إيطاليا.
ولم يكتفِ النجم بالزيّ، بل قدّم رقصاً مميّزاً مع فتاة كانت حاضرة في الزفاف، فبدا كأنّه بطل من نجوم شاشة بوليوود.
أما خطيبة الممثل Mila Kunis، وهي أكثر النساء إثارة، فقد ارتدت الزي الهندي، لكنّها اكتفت بمشاهدة مواهب حبيبها الهنديّة في الرقص، حيث منعها الحمل من القيام بأيّ مجهود جسدي.
يُذكر أن الثنائي Ashton Kutcher و Mila Kunis أعلنا خطوبتهما منذ 3 أشهر، بعد انفصاله الرسمي عن النجمة العالمية Demi Moore، وهما ينتظران مولوداً قريباً.

 

آشتون كاتشر وميلا كونيس يحدّدان موعد زفافهما

 

 

 

 

 

 

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