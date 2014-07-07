صفاء سلطان:هذا ما يثير أعصابي أثناء الصّيام وسأقضي رمضان في التصوير

كشفت الفنّانة الأردنيّة صفاء سلطان أنّها ستقضي شهر رمضان هذا العام في موقع تصوير مسلسلها الجديد "دكتور أمراض نسا" الذي يعرض في الشّهر الكريم، سيّما أنّ فريق العمل لم ينهِ بعد تصوير كافّة المشاهد.

وقالت سلطان في تصريحات خاصّة لـ "سيدتي نت"، "كنت أتمنى أن أقضي رمضان بين النّاس وأعيش وطقوسه ولكن للأسف سيسرقني التّصوير من أجواءه الجميلة، سيّما أنّي متواجدة حاليّاً في مصر، وكم وددت لو أنّي أستطيع أن أتعرف على أجواء رمضان في مصر التي تشتهر بطقوسها الجميلة في رمضان من فوانيس وزينة وأطعمة شهيّة".

وأبدت صفاء حزنها لأنّها لن تقضي رمضان هذا العام في سوريا كما اعتادت في السّنوات السّابقة، مشيرة إلى أنّها ستفتقد كل الأجواء الجميلة والنّكهة الخاصة التي يتميّز بها رمضان في دمشق.

وعن عاداتها في الشّهر الكريم تقول صفاء "أستغل هذا الشّهر لتكثيف العبادات من صوم وصلاة وقراءة القرآن الكريم، وأعاني مثل كل النّاس من العطش والتّوتر أحياناً، وأتمنى أن أشرب فنجان قهوتي في الصّباح ولا أستطيع ما يثير أعصابي، وأنتظر آذان المغرب بفارغ الصّبر".

وأضافت سلطان "هذا الشّهر يغسلني من الدّاخل، فهو شهر الخير والرّحمة والبركة ، وأحاول فيه قدر المستطاع أن أكون قريبة من أجواء العائلة".

ووجّهت سلطان عبر "سيّدتي نت"، معايدة لكل جمهورها في العالم العربي، وقالت "أهنّئ الأمّة الإسلاميّة والعربيّة بالشّهر الكريم، وأتمنّى ان يعيده الله علينا بالخير والسّلام".

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