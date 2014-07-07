محامي عمرو دياب يقاضي "صديق العمر" لجمال سليمان

أقام المحامي المصري دكتور سمير صبري دعوى قضائية مستعجلة لوقف عرض مسلسل "صديق العمر" الذي يقوم ببطولته الممثل السوري جمال سليمان ويجسد فيه شخصية الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح المحامي في حيثيات دعوته أن العمل سيء للغاية وأساء لأسرة عبد الناصر كلها، لأنه خالف الحقائق والوقائع التاريخية لجذب الجمهور بالإضافة إلى أنه أساء لشخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بهدق الوصول لحبكة درامية كما انه احتوى على أخطاء تاريخية عديدة.

يبقى أن نذكر أن الدكتور سمير صبري هو المنوط بكافة قضايا الفنان عمرو دياب ومحامية الخاص.