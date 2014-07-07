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“حراس الثورة” يطالب الحكومة بتأجيل قراراتها المصيرية لحين انتخاب مجلس نواب

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“حراس الثورة” يطالب الحكومة بتأجيل قراراتها المصيرية لحين انتخاب مجلس نواب “حراس الثورة” يطالب الحكومة بتأجيل قراراتها المصيرية لحين انتخاب مجلس نواب

طالب حزب حراس الثورة، الحالية بتأجيل اتخاذ أي قرارات مصيرية تمس المواطن المصري، حيث أنها حكومة انتقالية .

وأكد الحزب في بيان له أنه كان على الحكومة الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب للنظر في هذه القرارات التي سببت ارتباكًا لدى المواطن البسيط .

وأشار الحزب إلى  أنه لا الوقت أو الطريقة التي تمت بها القرارات تناسب ظروف المواطن الحالية والتي كان يتطلع إلى حدوث انفراجة في أزماته الرئيسية وليس إضافة أزمات آخرى.

واختتم الحزب بيانه بأن قيام ثورتين عظيمتين كانتا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وليس زيادة معاناة الطبقة الكادحة من الشعب المصري، مطالباً القيادة السياسية باتخاذ خطوات أكثر جدية تجاه مشكلات المواطن البسيط في الصحة والتعليم وإيجاد مشروعات توفر فرص عمل .

 

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