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موناكو‬ الفرنسي يطلب 80 مليون يورو لانتقال الكولومبي ‫‏رودريجيز‬ إلى ‫ريال مدريد‬

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موناكو‬ الفرنسي يطلب 80 مليون يورو لانتقال الكولومبي ‫‏رودريجيز‬ إلى ‫ريال مدريد‬ موناكو‬ الفرنسي يطلب 80 مليون يورو لانتقال الكولومبي ‫‏رودريجيز‬ إلى ‫ريال مدريد‬

جيمس رودريجز

اشترط نادى موناكو الفرنسي الحصول على 80 مليون يورو، نظير الموافقة على انتقال مهاجمه فريقه لكرة القدم الكولومبي جيمس رودريجيز (22 عاما).

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الإثنين، أن إدارة موناكو اشترطت الحصول على هذا المبلغ للتخلي عن خدمات رودريغيز المنتظر أن يرتدى القميص رقم “10″ حال انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.
> ويرتبط رودريجيز بعقد مع النادي الفرنسي حتى عام 2016، وبالتالي فإنه لا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي.

ورودريجيز حتى الآن هو هداف النسخة الحالية من بطولة كأس العالم في البرازيل برصيد ستة أهداف، لكن منتخب بلاده ودع المونديال من دور الثمانية.

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