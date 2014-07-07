بالفيديو…إبراهيم عيسي: تطبيق حد الزنا مستحيل

قام الإعلامي ، إبراهيم عيسي خلال برنامج مدرسة المشاغبين الذي يذاع علي قناة ONtv، بالرد علي دعوات المستشرقين الغربين، الذين يصفون العقوبات الإسلامية بالوحشية والمغلظة قائلًا : “إن العقوبات التي أقرها الإسلام ليست بمستحدثة، إنما لها جذور تاريخية، وأن حضارات عديدة لجأت إليها مثل اليونانية والفرعونية وغيرها، وكذلك وجدت في أديان أخري كاليهودية وقبائل أوروبية”.

وتابع أنه لا ينبغي أن نخجل من أنفسنا من العقوبات التي أقرها الإسلام، كالرجم وقطع اليد، وأن هذه العقوبات ليست باختراعات، ولم يبتكرها الإسلام.

وفيما يخص عقوبة الزنا “لرجم”، أكد “عيسي” أن الزنا هو محرم من الله عز وجل ،وأنه كي يثبت واقعة الزنا لا بد من طريقين أولهما الاعتراف، والطريق الثاني هو المستحيل،بحسب ما وصف، وهو 4 توافر شهود وهو أمر يصعب حدوثه، منتقدا بذلك تطبيق أحكام الزنا في السعودية وباكستان وبعض الدول الأخري التي لا تراعي فيها هذه الشروط.