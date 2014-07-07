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بيت العائلة ينجح في اتمام صلح بين عائلتين بسمالوط بالمنيا

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بيت العائلة ينجح في اتمام صلح بين عائلتين بسمالوط بالمنيا بيت العائلة ينجح في اتمام صلح بين عائلتين بسمالوط بالمنيا

محافظة المنيا

نجح أعضاء بيت العائلة بسمالوط متمثلا في الشيخ احمد خيري مهدى مسئول الارشاد الديني وعضو بيت العائلة والمستشار سمير رشاد امين عام بيت العائلة وفريد الشريف منسق بيت العائلة وعلاء مندي عضو بيت العائلة وشعبان الشاعر المتحدث الاعلامي لبيت العائلة ونخبة من كبار العائلات في اتمام عقد جلسة الصلح بين عائلتين أحدهما مسلمة والأخرى مسيحيه من قرية العمدة التابعة لمجلس قروي منقطين بمركز سمالوط.

وتعود الأحداث إلى وقوع مشادة كلامية بين امرأة مسيحية من بيت المقدس وشاب من عائلة ناجح ابراهيم بسبب خلافات الجيرة المعتادة تطورت إلى مشاجرة وقع على اثرها 3 اصابات متفرقه بين العائلتين الاسبوع الماضى.

وسعى افراد بيت العائلة منذ سماعهم للخبر لمحاولة تقريب وجهات النظر والتدخل الصلح بين العائلتين وهو ما وصلوا اليه في النهاية وتمكنوا من عقد جلسة الصلح بين العائلتين في وسط أجواء من الفرح والسرور انتابت أهل القرية.

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