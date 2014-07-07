إنشاء مركز “بيطري” بشرم الشيخ للقضاء على ظاهرة “الكلاب الضالة”

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع أحمد الشربينى رئيس جمعية الرفق بالحيوان إنشاء مركز بيطرى بمدينة شرم الشيخ للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ببعض مناطق مدينة شرم الشيخ فى حضور الدكتور رمضان السيد عبد الفتاح مدير الطب البيطرى بجنوب سيناء واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ بديوان عام المحافظة.

وناقش المحافظ ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالمدن وسبل القضاء على هذة الظاهرة بأفضل الطرق الممكنة ودراسة إعداد اتفاق يتم به إنشاء مركز طبى بيطرى بشرم الشيخ يقوم على أساس تعقيم هذة الحيوانات ويكون على مستوى يليق بشهرة المدينة العالمية لتقديم خدمة بيطرية متميزة ومتوافقًا مع الرسالة السامية لجمعية الرفق بالحيوان دون اللجوء للأساليب القديمة البالية وهى التنكيل بالحيوان، على أن يكون هذا المركز نواة لانتشارة بباقى مدن المحافظة مستقبلا.

وأعلن الدكتور رمضان السيد عبد الفتاح مدير مديرية الطب البيطرى بأنه يجرى تدريب عدد من الأطباء البيطرين على عمليات التعقيم، كما تم تطعيم عدد من الحيوانات بمدينتى دهب وشرم الشيخ.

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