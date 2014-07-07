أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الائتلاف السوري يمد اجتماعه في اسطنبول حتى الأربعاء القادم

Google+ Print
الائتلاف السوري يمد اجتماعه في اسطنبول حتى الأربعاء القادم الائتلاف السوري يمد اجتماعه في اسطنبول حتى الأربعاء القادم

مدد الائتلاف الوطني السوري اجتماعاته التي يعقدها في اسطنبول إلى يوم الأربعاء القادم، فيما رجحت مصادر داخلية أن يتم انتخاب الهيئة الرئاسية للائتلاف يوم غد الثلاثاء.

وقال عضو الائتلاف السوري المعارض منذر آقبيق – في تصريحات خاصة لـ(راديو سوا) اليوم الاثنين – إن “اجتماعات الائتلاف التي بدأت في تركيا، ركزت على جملة من القضايا أهمها الوضع القائم على الأرض وخصوصا التطورات في مدينة حلب”، مرجحا أن تتم انتخابات الهيئة الرئاسية للائتلاف غدا.

وأوضح آقبيق أن اجتماعات الائتلاف تم تمديدها حتى يوم الأربعاء القادم، لافتا إلى أن رئيس الأركان ونائبه سيحضران من سوريا ليضعا الائتلاف في صورة التطورات على الأرض.

وأشار إلى أن الائتلاف يناقش أيضا العلاقات والدعم المطلوب من الدول الصديقة، منوها بأن “الدول الصديقة” تواصل الدعم العسكري والسياسي والإغاثي، لكنه أشار إلى أن هذه المساعدات “بطيئة” مقارنة بالأحداث الجارية على الأرض.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا