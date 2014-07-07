الائتلاف السوري يمد اجتماعه في اسطنبول حتى الأربعاء القادم

مدد الائتلاف الوطني السوري اجتماعاته التي يعقدها في اسطنبول إلى يوم الأربعاء القادم، فيما رجحت مصادر داخلية أن يتم انتخاب الهيئة الرئاسية للائتلاف يوم غد الثلاثاء.

وقال عضو الائتلاف السوري المعارض منذر آقبيق – في تصريحات خاصة لـ(راديو سوا) اليوم الاثنين – إن “اجتماعات الائتلاف التي بدأت في تركيا، ركزت على جملة من القضايا أهمها الوضع القائم على الأرض وخصوصا التطورات في مدينة حلب”، مرجحا أن تتم انتخابات الهيئة الرئاسية للائتلاف غدا.

وأوضح آقبيق أن اجتماعات الائتلاف تم تمديدها حتى يوم الأربعاء القادم، لافتا إلى أن رئيس الأركان ونائبه سيحضران من سوريا ليضعا الائتلاف في صورة التطورات على الأرض.

وأشار إلى أن الائتلاف يناقش أيضا العلاقات والدعم المطلوب من الدول الصديقة، منوها بأن “الدول الصديقة” تواصل الدعم العسكري والسياسي والإغاثي، لكنه أشار إلى أن هذه المساعدات “بطيئة” مقارنة بالأحداث الجارية على الأرض.

أ ش أ