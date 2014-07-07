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9 قتلى في ثالث انفجار يستهدف نقطة تفتيش بمدينة الكاظمية بالعراق خلال شهر

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لقي 13 شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري، عند نقطة تفتيش مدخل مدينة الكاظمية (شيعية) بالعاصمة بغداد، وفق مصدر بالشرطة.

وقال المصدر إن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري اقتحم نقطة تفتيش بمدينة الكاظمية (شيعية)، أدت إلى مقتل 9 أشخاص وجرح 13 آخرين في ثالث انفجار من نوعه خلال شهر».

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من بين القتلى عنصرين أمنيين، فيما لحقت أضرار كبيرة بعدد من السيارات المتوقفة في طابور التفتيش.

وأشار إلى أنه تم نقل الجرحى والقتلى إلى مستشفى الكاظمية، فيما فتحت «القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث».

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