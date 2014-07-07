تدشين موقع إلكتروني لصاحبات الوزن الزائد بالمغرب

تم تدشين موقع إلكتروني مخصص للنساء صاحبات الوزن الزائد بالمغرب ليتزامن مع شهر رمضان، الفترة التي يفرط فيها الناس في الأكل وهو ما قد يتسبب في اكتساب وزن زائد.

ويقدم الموقع خدمة معلوماتية مخصصة للنساء صاحبات الوزن الزائد بطريقة سلسلة، تساهم في دفعهن للتعايش بسلام تام والتصالح بشأن شكل أجسادهن إلى أن تصبح «المرأة جميلة ومغرية».

ولم يخل الموقع من أقسام عن عالم الموضة والجمال والأنشطة الرياضية، فضلا وجود وصفات لمأكولات شهية في رمضان.

ودشن الموقع باللغة الفرنسية، مما يشير إلى أنه موجه إلى الطبقة الوسطى والعليا ممن يتحدوث هذه اللغة بالمجتمع المغربي.