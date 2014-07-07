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ألمانيا تصعد نبرتها ضد الولايات المتحدة بسبب التجسس

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صعّدت الألمانية نبرتها ضد الولايات المتحدة، على خلفية الاشتباه في تورط موظف استخباراتي ألماني في التجسس لصالح أجهزة استخباراتية أمريكية.

وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الإثنين خلال زيارته لمنغوليا: «إذا صحت الاشتباهات، فإن هذا من الناحية السياسية أيضا واقعة لا يمكن تجاوزها ببساطة بالعودة إلى جدول الأعمال».

وأوضح شتاينماير أن أي إجراءات لاحقة تتوقف على مزيد من المعلومات الناجمة عن التحقيقات، مطالبا الولايات المتحدة بالمشاركة «بإمكانياتها» في الكشف عن ملابسات هذه الواقعة.

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