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كريم عبد العزيز يحلق لحيته بعد تطويلها 6 شهور

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كريم عبد العزيز يحلق لحيته بعد تطويلها 6 شهور كريم عبد العزيز يحلق لحيته بعد تطويلها 6 شهور

انتهت رحلة كريم عبد العزيز مع اللحية، حيث قرر التخلص منها بعد 6 شهور لازمته حتى ظهرت بشكل كثيف يليق مع شخصية دكتور الامراض النفسية التي يقدمه في فيلم "الفيل الازرق " والذي اقترب على الانتهاء من تصويره بشكل كامل.
وقرر بالاتفاق مع المنتج ابراهيم المعلم ان يعرضه خلال موسم عيد الاضحى القادم .
الفيلم يشارك في بطولته نيللي كريم وخالد الصاوي وإخراج مروان حامد
ويعتبر هذا الفيلم الاول لكريم خلال مشواره الفني المأخوذ عن عمل ادبي روائي ،ويدخل كريم من خلاله مغامرة فنية شديدة الخصوصية في تحدي مع نفسه ومع زملائه الفنانيين .

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