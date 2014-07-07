تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. والرئيسي يخسر 12ر0%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا طفيفا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين وسط عمليات بيع من قبل الأفراد المصريين والمستثمرين العرب، فيما واصلت المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية اتجاهها الشرائي.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 318 مليون جنيه ليصل إلي مستوى 5ر483 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنحو 12ر0 % ليصل إلي مستوى 37ر8311 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 19ر0 % ليبلغ مستوى 76ر604 نقطة شملت التراجعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي خسر نحو 12ر0 % ليبلغ مستوى 39ر1058 نقطة.

وقال وسطاء بالسوق إن “غياب الأنباء الإيجابية المحفزة وراء تراجع أداء السوق خاصة بعد فشل صفقة استحواذ تحالف (بلتون –ساويرس) على 20 % من أسهم هيرميس”.

وقال محللون بالسوق إن “السوق يشهد حالة من الترقب الحاد خوفا من أي إجراءات مفاجئة من قبل الحكومة، كما حدث في الأسابيع الماضية”، مشيرين إلى أن السوق يترقب استقرار السياسات الاقتصادية.

وقال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية إن “مؤشرات السوق تبقى ثابتة وتدور في نطاق عرضي”، معتبرا الاتجاه الشرائي المتواصل من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية مؤشرا إيجابيا على ترجيح كفة صعود السوق في الفترة المقبلة.

وأضاف أن “غالبية أسهم السوق تحركت في فلك أسعارها السابقة، فيما شهد قطاع الإسكان والعقارات نشاطا نسبيا”.

أ ش أ