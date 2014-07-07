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تعليم السويس يشكل لجان لإدارة الأزمات بكل مدرسة‎

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تعليم السويس يشكل لجان لإدارة الأزمات بكل مدرسة‎ تعليم السويس يشكل لجان لإدارة الأزمات بكل مدرسة‎

مديرية التربية والتعليم بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن تشيكل لجان إدارة الأزمات بكل مدرسة وإدارة تعليمية والمديرية على ان تضم كل من مدير المدرسة ومدير الادارة التعليمية ، ومدير المديرية التعليمية.

وقال أيمن فهمى إسماعيل المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس عبر بيان إعلامي بان هذه اللجان تختص بوضوع تصور للمخاطر والأزمات التى يمكن ان تحدث نتيجة للمتغيرات البيئة وتحديد أكثر الأزمات احتمالا و خطورة ووضع أولوية لمواجهة تلك الأزمات و وضع خطة لمنعها او الاستعداد لمواجتها وإعداد التقييم بصفة مستمرة لتلك المخاطر والأزمات.

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