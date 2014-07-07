مصادر للمعارضة السورية: القوات الحكومية طوقت «حلب» تمهيدا لاقتحامها

ذكرت مصادر للمعارضة السورية اليوم أن قوات الجيش السوري طوقت مدينة حلب استعدادا لاقتحامها، فيما قتل 42 شخصا على الأقل في الاشتباكات التي شهدتها مناطق مختلفة من سوريا غالبيتهم في حلب.

وتأتي تحذيرات المعارضة من اقتحام حلب، بعد التقدم الذي أحرزته القوات الحكومية خلال الأيام الماضية.

>وقال ناشطون- حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية- «إن القوات الحكومية سيطرت على أجزاء واسعة من المدينة الصناعية، عند المدخل الشمالي الشرقي لحلب، مشيرين إلى أن قوات الجيش تقف على عتبة تحقيق السيطرة على مدرسة المشاة شمال شرق حلب، التي تمهد لها الطريق نحو بلدات ريف حلب الشمالي، وتقطع طريق الإمداد اللوجستي لمقاتلي المعارضة عبر تركيا».

>ومن جانبه، قال الائتلاف السوري المعارض «إن حلب في شمال سوريا باتت مطوقة، لافتا إلى استعداد قوات الجيش لاقتحامها»، فيما أكد الناطق الرسمي باسم الائتلاف لؤي صافي أن الوضع العسكري حرج للغاية، مرجعا تراجع مقاتلي المعارضة في عدد من المناطق السورية إلى عدم جدية المجتمع الدولي في دعم المعارضة.

>وذات السياق، استهدف مقاتلون معارضون مركزا لتجمع قوات الجيش السوري في حلب.

>وكان نشطاء في المعارضة قد أشاروا إلى أن الطيران الحكومي السوري نفذ غارتين جويتين على مدينتي حيان وحريتان في حلب.