تلاوي تنفي شائعات ممارسة العنف ضد المرأة والاغتصاب فى السجون

نفت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الشائعات المتداولة بشأن ممارسات العنف ضد المرأة والاغتصاب في السجون .

وأكدت تلاوى – فى تصريح لها خلال مؤتمر المجلس الذى عقد اليوم الأثنين لاطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة – أنه لايمكن لمؤسسة شبة عسكرية أن تقوم بمثل هذه الممارسات داخل السجون ، واصفة تلك الشائعات بأنها حملة منظمة وموجهه ضد مصر وصورتها فى العالم الخارجى لافشال ثورة 30 يونيو.

وأشارت إلى أنه يتم استخدام المرأة لاتهام مصر بانتهاك حقوق الانسان مثلما كان يتم استخدامها فى السابق.

أ ش أ