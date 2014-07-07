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تأجيل محاكمة مرسى فى قضية سجن وادى النطرون لـ 13 يوليو

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تأجيل محاكمة مرسى فى قضية سجن وادى النطرون لـ 13 يوليو تأجيل محاكمة مرسى فى قضية سجن وادى النطرون لـ 13 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى  نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الاخوان  ، لجلسة 13 يوليو لسماع شهود الاثبات وصرحت للدفاع بإستخراج صورة من تقرير اللجنة الفنية وكلف نيابة شرق القاهرة من تمكن الاهالى من زيارة المتهمين   .

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.

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