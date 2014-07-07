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رئيس مباحث سجن وادى النطرون ” قيادات الإخوان جاءوا بجواب إعتقال “

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رئيس مباحث سجن وادى النطرون ” قيادات الإخوان جاءوا بجواب إعتقال “ رئيس مباحث سجن وادى النطرون ” قيادات الإخوان جاءوا بجواب إعتقال “

أكد الضابط أحمد عبد الفتاح الوكيل، رئيس مباحث سجن وادى النطرون، فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الاخوان ، قائلاً: انه يوم 29 يناير 2011 حوالى الساعة الخامسة عصرا 34 من قيادات الاخوان وكان معاهم ضباط امن دولة من جهاز مباحث 6 أكتوبر حيث تم تفتيشهم وتسكينهم الزنازين بعنبر 3 ، وفى الليل حدث تعامل وضرب نار على السجن وتعاملنا معهم حتى نفذت الذخيرة وتم إقتحام السجن وتهريب المساجين السياسين اولا ، واضاف الشاهد أن قيادات الاخوان جاوا بورقة مكتوب فيها اسمائهم لأيداعهم السجن وكان فى قرار إعتقال صادر لهم .

 

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