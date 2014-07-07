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بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد موقف سيارات دار السلام وساقلته وطما‎

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بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد موقف سيارات دار السلام وساقلته وطما‎ بالصور .. محافظ سوهاج يتفقد موقف سيارات دار السلام وساقلته وطما‎

جولة المحافظ في المواقف

تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ، ظهر اليوم ، يرافقه المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد موقف سيارات دار السلام وساقلته وطما والذى يوجد بهم اضراب للسائقين حيث استنكر بعض الركاب من عدم توافر عربات لنقلهم وخاصة الى نجع على العغير وقرية نيدة والصوامعة فيما اشتكى السائقون من ارتفاع البنزين والسولار عن الأسعار المقررة بعد الزيادة وذلك بسبب طلب أصحاب محطات البنزين مبالغ أضافية.

وأمر المحافظ بتشديد الرقابة التموينية على محطات البنزين لإحكام الرقابة عليها لتطبيق منظومة الأسعار الجديدة ولمنع السوق السوداء , كما أمر بتسيير اتوبيسات المحافظة وبعض الاتوبيسات الخاصة بالمدارس فى حالة اضراب السائقين لخدمة المواطنين بالمجان.

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