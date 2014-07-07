رسميا .. برانديللي مدربا لجالاتاسراي

أعلن نادي جالاتاسراي التركي يوم الاثنين تعاقده رسميا مع تشيزاري برانديللي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، مدربا للفريق بداية من الموسم المقبل.
وكان برانديللي قد قرر الرحيل عن الأتزوري بعد فشل المنتخب في عبور دور المجموعات لكأس العالم 2014.
ودخل جالاتاسراي في مفاوضات قوية فور تقديم برانديللي استقالته من أجل الظفر به كمدير فني لفريق خلفا لمواطنه روبرتو مانشيني، وهو ما تم دون الإعلان عن أي تفاصيل تخص العقد حتى الآن.
صاحب الـ56 تولي قيادة إيطاليا منذ 2010 بعد خمس سنوات مع فيورنتينا الإيطالي، ليغادر إيطاليا ويتجه إلى الدوري التركي من بوابة جالاتاسراي.