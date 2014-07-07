صورة - مانشستر يونايتد يعلن عن قميصه الجديد برعاية شيفروليه

كشف مانشستر يونايتد عن قميصه الجديد لموسم 2014-2015، والذي سيحمل إعلانا لشركة "شيفروليه" كبرى شركات مجموعة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات على صدره.
شيفروليه هي الراعي الخامس لقميص النادي، ويستمر عقد رعايتها سبع سنوات.
وتخلف شيفروليه شركة AON للتأمين، والتي بدأت رعايتها للنادي منذ موسم 2010-2011.
بالنسبة للقميص، يعود اللون الأبيض للظهور في ياقة الزي الجديد، والذي يستخدم لأول مرة، ويظهر أيضا في نهاية كم القميص.
تحت الرقبة من الخلف، يظهر شيطان أسود صغير في إشارة إلى شهرة النادي بـ"الشياطين الحمر".
ويلعب مانشستر يونايتد بزيه الجديد لأول مرة في 23 يوليو الجاري، عندما يواجه لوس أنجلوس جالاكسي وديا.