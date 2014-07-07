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مصرع وإصابة 3 في مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب فرش خضار شرق الإسكندرية‎

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مصرع وإصابة 3 في مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب فرش خضار شرق الإسكندرية‎ مصرع وإصابة 3 في مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب فرش خضار شرق الإسكندرية‎

أرشيفية

لقى عاطل مصرعه وأصيب 2 آخرين بطلق نارى، تصادف وجودهم بالقرب من إطلاق نارى عشوائى فى مشاجرة بين بائع خضار وآخرين بمنطقة العصافرة قبلى شرق الإسكندرية ، وتبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بحدوث مشاجرة ومتوفى بشارع إسنا منطقة العصافرة قبلي.

تبين بالفحص حدوث مشاجرة بين طرف أول “مصطفى ع ي”، و شقيقه “حسن”، وطرف ثان “محمد م ع ع ” ” جميعهم مقيمون دائرة القسم “، بسبب قيام الثالث ببعثرة فرش خضار خاص بالطرف الأول أثناء ترجله بالشارع محل البلاغ قام خلالها الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته بطريقة عشوائية.

أسفرت المشاجرة عن وفاة محمود محمد عطا -35 سنة- عاطل مقيم دائرة القسم بإدعاء طلق ناري بالرأس، ومحمود محمد صبحي -20 سنة- طالب مقيم دائرة القسم بإدعاء طلق ناري بالبطن واليد اليسرى وإشتباه نزيف داخلي بالبطن، وعادل مصطفى خليفه-49 سنة- عامل مقيم دائرة القسم بإدعاء طلق ناري بالذراع الأيسر ” تصادف وجودهم بمكان المشاجرة “.

تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف والمصابين لمستشفى الريادة الخاصة للعلاج، وكلفت المباحث بضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم، وتعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة العامة.

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