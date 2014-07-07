ضبط مديري محطتي بنزين بالإسكندرية لبيعهما البنزين بأزيد من السعر الجبري

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 2 من مديري محطات الوقود بالإسكندرية، لقيامهما ببيع السولار والبنزين الدعم بأزيد من سعرهما الجبري.

تلقى اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بضبط كُلًا من “أسامة م ف – 41 سنة – المدير المسئول عن محطة وقود مصر للبترول” الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لقيامه ببيع سلعة السولار المدعم لجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الجبري، و “أيمن م أ – 20 سنة – المدير المسئول عن محطة وقود التعاون” الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه ببيع سلعة بنزين 80 المدعم بأزيد من السعر الجبري.

وفى سياق متصل، ألقت مباحث التموين القبض على” سعيد خ ح – 45 سنة – عاطل”، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، لقيامه بتجميع عدد “960″ لتر من المواد البترولية المدعمة “بنزين 80 – سولار” داخل كشك غير مستوفي لاشتراطات التخزين بقصد بيعها بالسوق السوداء.