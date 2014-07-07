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ضبط مديري محطتي بنزين بالإسكندرية لبيعهما البنزين بأزيد من السعر الجبري

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ضبط مديري محطتي بنزين بالإسكندرية لبيعهما البنزين بأزيد من السعر الجبري ضبط مديري محطتي بنزين بالإسكندرية لبيعهما البنزين بأزيد من السعر الجبري

اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية من ضبط 2 من مديري محطات الوقود بالإسكندرية، لقيامهما ببيع السولار والبنزين الدعم بأزيد من سعرهما الجبري.

تلقى اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بضبط كُلًا من “أسامة م ف – 41 سنة – المدير المسئول عن محطة وقود للبترول” الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، لقيامه ببيع سلعة السولار المدعم لجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الجبري، و “أيمن م أ – 20 سنة – المدير المسئول عن محطة وقود التعاون” الكائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه ببيع سلعة بنزين 80 المدعم بأزيد من السعر الجبري.

وفى سياق متصل، ألقت مباحث التموين القبض على” سعيد خ ح – 45 سنة – عاطل”، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، لقيامه بتجميع عدد “960″ لتر من المواد البترولية المدعمة “بنزين 80 – سولار” داخل كشك غير مستوفي لاشتراطات التخزين بقصد بيعها بالسوق السوداء.

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