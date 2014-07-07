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لبيب يكلف المحافظين بتفقد المواقف للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب

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لبيب يكلف المحافظين بتفقد المواقف للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب لبيب يكلف المحافظين بتفقد المواقف للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب

عادل لبيب

كلف وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب ، جميع المحافظين بتكثيف جولاتهم الميدانية وتفقد مواقف الميكروباص في نطاق محافظاتهم للمتابعة والتأكد من عدم استغلال المواطنين والالتزام بتعريفة الركوب وفقا للزيادة التي قررتها .

ووجه بضرورة إعلانها بجميع المواقف مع إحكام الرقابة على المواقف لمنع استغلال السائقين للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي استغلال بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المعنية ، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي فساد أو ممارسات غير مسئولة بالمحافظات.

وأشار الوزير – في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين ـ إلى استمرار المحافظات في إقامة معارض السلع الغذائية بالتنسيق مع وزارة وشركات القطاع الخاص الوطنية ؛ لبيع كافة السلع الغذائية بأقل الأسعار، كما توزع منافذ القوات المسلحة في المحافظات المواد الغذائية بهامش ربح بسيط للغاية ، وذلك من أجل منع استغلال البعض لزيادة الوقود.

كما وجه لبيب المحافظين وجميع القيادات المحلية من رؤساء مدن ومراكز وأحياء وقرى بالتواجد فى الشارع لسماع شكاوى المواطنين مباشرة وحلها على أرض الواقع ، مطالبا منظمات المجتمع المدني بالعمل مع أجهزة المحافظات لأن عمل كل منهما مكمل للآخر في دفع العمل والارتقاء بالتنمية في جميع المحافظات.

/أ ش أ/

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