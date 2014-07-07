“شيرين” يستقبل وفد مشروع “معا لمواجهة التحدى بمحافظتى القليوبية والمنوفية”

استقبل الدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية وفد مشروع ” وظائف لائقة لشباب مصر : معا لمواجهة التحدى بمحافظتى القليوبية والمنوفية ” وذلك بحضور الدكتور يوسف القريوطى مدير مكتب منظمة العمل الأفريقية بالقاهرة ، ودانيلا زامبين مدير المشروع ، ونشوى بلال مدير البرامج حيث تم بحث سبل التعاون بين المحافظة ومكتب منظمة العمل الدولية كما تم مناقشة كيفية تحقيق الاهداف المرجوة للمشروع .

يتناول المشروع تحديات العمالة الاكثر الحاحا فى مصر وخاصة غياب العمل اللائق للشباب من الرجال والنساء فى المحافظة وهذا المشروع جزء من برنامج منظمة العمل الدولية ” وظائف لائقة لشباب مصر – معا لمواجهة التحدى ” الذى تم تصميمه خصيصا لمعالجة تحديات الشباب فى سوق العمل على المستوى الاقليمى وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الزراعة والصندوق الاجتماعى للتنمية وعدد من الجهات الاخرى .

وترتكز استراتيجية تنفيذ المشروع على 3 أبعاد هى السياسات ذات الصلة لتوظيف الشباب على مستوى المحافظات ، والشراكة على المستوى المحلى لضمان استدامة نشاطات المشروع المنفذة ومشاركة جميع الجهات الفاعلة بما فى ذلك الشباب ، وتطبيق مختلف الانشطة التجريبية وامكانية تعميمها لتعظيم الاستفادة منها وتطويرها فى المستقبل .

وترتكز محاور المشروع على الادماج من خلال النهج المجتمعى ، والمساواة فى النوع الاجتماعى ، والاقتصاد الاجتماعى ، والوظائف الخضراء ، ويستهدف المشروع الشباب من الرجال والنساء فى المحافظة ولاسيما الذين يواجهون تحديات متعددة عند دخول سوق العمل فى قطاعى الزراعة والصناعات الغذائية، كما سيتم تعزيز قدرات العاملين بالمحافظة ومكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة ومراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى علاوة على وحدات التضامن الاجتماعى مثل جمعيات المزارعين والتعاونيات ومقدمى الخدمات المالية وخدمات تطوير الاعمال والمدارس والجامعات بالاضافة الى العاملين بالمؤسسات والمنظمات غير الحكومية .

وطالب الوفد محافظ المنوفية بتشكيل لجنة بالمحافظة لتنظيم عمل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والبدء فى اقرب وقت ممكن وكذلك توفير مكتب للمشروع وقد اكد الدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية على استعداد المحافظة التام للتعاون مع الوفد لتنفيذ المشروع بما يعود بالنفع على المحافظة وابنائها .