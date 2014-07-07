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صدقي صبحي:المنطقة الجنوبية العسكرية هى بوابة مصر ورجالها لهم دور هام فى الدفاع عنها

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صدقي صبحي:المنطقة الجنوبية العسكرية هى بوابة مصر ورجالها لهم دور هام فى الدفاع عنها صدقي صبحي:المنطقة الجنوبية العسكرية هى بوابة مصر ورجالها لهم دور هام فى الدفاع عنها

الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي

أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن المنطقة الجنوبية العسكرية هى بوابة الجنوبية ورجالها هم حماة الجنوب ويقومون بدور هام فى الدفاع عن تراب مصر وأمنها.

وأشاد صبحى -خلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف و الصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية-

باستعداد رجال المنطقة الجنوبية الدائم لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره ، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة فى مشروعات التنمية الاقتصادية وهو ما يفي بمتطلبات الأمن القومي الشامل إيمانا من القيادة العامة للقوات المسلحة بأن تنمية جنوب الوادي تعتبر دعامة قوية للبنية الاساسية للدولة

وهنأ القائد العام رجال المنطقة الجنوبية العسكرية بشهر رمضان الكريم وذكري العاشر من رمضان لعام 1973 الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية وتحمل الصعاب والصبر علي الشدائد والتحديات من أجل تحرير الأرض واستعادة مجد أمتنا المصرية والعربية والذي سيظل علي مدي التاريخ موضع الفخر الدائم لشعب مصر والقوات المسلحة.

وأكد صبحى أن رجال القوات المسلحة سيظلوا محافظين علي ركائز هذا النصر عاملين علي بناء القوات المسلحة الحديثة المتطورة القادرة علي حماية الوطن وصون مقدساتة لتظل مصر وطننا أمننا لكل المصريين مرفوعة الهامة عزيز الكرامة.

وأدار القائد العام حوارا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية استمع فيه إلي أرائهم واستفساراتهم ، مشيدا واشاد بما لمسة من إدراك وفهم عميق لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات داخلية وخارجية وانعكاسها علي أمن مصر القومي .

وطالب رجال المنطقة الجنوبية ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالروح المعنوية للمقاتليين واللياقة البدنية كركائزأساسية لبناء الفرد المقاتل والحفاظ علي أعلي مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات وتطوير أدائها لتنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم لتأمين الجبهة الداخلية وحماية حدود مصر بقدرة وكفاءة عالية.

وكان القائد العام قد شارك رجال المنطقة الجنوبية العسكرية فى تناول الافطار أمس ، كما قام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف و الصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال الفترة الماضية .

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

أ ش أ

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