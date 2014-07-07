نجمات "سراي عابدين" صيحات جديدة في عالم الشعر

تحوّلت المسلسلات الرمضانيّة إلى عروض جماليّة يتابعها المشاهدون، ليس فقط لقوّتها الدراميّة، بل لمعرفة آخر صيحات الجمال التي تبتكرها بطلات المسلسلات. " سرايا عابدين" مسلسل رمضاني جديد، يعكس جمال الأميرات بإطلالات لافتة. تنوّعت تسريحات النجمات في هذا المسلسل، لكنها اجتمعت بالأناقة والكلاسيكيّة في استخدام الأكسسوارات، للحصول على شعر ملكي يتميّز بالرقيّ والجاذبيّة.

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اعتمدت النجمات على التاج، كأكسسوار أساسي يزيّن الشعر المنسدل والمرفوع. واختلفت أشكاله، من التاج الفضّي اللامع كالماس، إلى التاج الذهبي العريق، إضافة إلى التاج الناعم العصري، الذي يلتفّ حول الرأس.

ظهرت غادة عادل بالشعر المجعّد والمنسدل بطريقة طبيعيّة، مع بعض الأكسسوارات الناعمة. واعتمدت اللون البنّي الفاتح، الذي يشرق وجهها وينير لون عينيها. واللافت في تسريحتها، التجعيدة التي تبدو طبيعيّة جدّاً بتنوّع درجاتها.



أما نيللي كريم، فإضافة إلى التسريحة الناعمة، اعتمدت على الضفائر الجانبيّة. فبعد أن تصدّرت التسريحة الجانبيّة غالبيّة عروض الجمال، واعتمد أكثر النجمات الضفائر في تسريحاتهن. أتت نيللي كريم بتسريحة تجمع النوعين، لإطلالة لافتة ومميّزة.

حاولت نور أن تحافظ عل نعومة وجهها، وتبرز جمالها الملكي بالرفعة المنخفضة مع التاج النصفي الذي يتوسّط التسريحة. والبارز هو الفرق النصفي الذي اعتمدته كلّ النجمات، ليس فقط في الرفعات، بل أيضاً في الشعر المنسدل.



وتبقى الإطلالة الملكيّة للنجمة يسرا، التي رفعت شعرها بطريقة طبيعيّة، بحيث يظهر مجعّداً من الخلف مع التاج الذهبي المرصّع بالأحجار الكريمة. كما اعتمدت رفعة أخرى مع التاج الفضّي، بحيث يبدو شعرها من الأمام قصيراً ومن الخلف مرفوعاً.



تحتاج الإطلالة الملكيّة إلى دقّة في التسريحة، إذ لا يمكن وضع التاج بطريقة لا تتلاءم مع الشعر. اذا أردت اعتماد هذا النوع من التسريحات، انتبهي إلى أن تكون ملائمة لشكل وجهك، على طريقة نجمات "سرايا عابدين".

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