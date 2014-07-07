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ريكاردو يهدد الإسماعيلي بالرحيل في حال عدم تجديد تعاقده

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ريكاردو يهدد الإسماعيلي بالرحيل في حال عدم تجديد تعاقده ريكاردو يهدد الإسماعيلي بالرحيل في حال عدم تجديد تعاقده

وجه البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي إنذارا إلى إدارة الدراويش بضرورة تجديد تعاقده في موعد أقصاه 48 ساعة من نهاية مباراة الفريق مع فريق وادى دجله في كأس وإلا سيرحل.

ويلتقى الإسماعيلي مع وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات ربع نهائي مسابقة كأس مصر .

وتابع ريكاردو "سأرحل عن الإسماعيلي إذا لم يتم تجديد تعاقدي خلال المدة التي حددتها، وذلك حتى أستقر على اختيار عرض من العروض المتاحة لي".

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد أجل تجديد تعاقد ريكاردو بعد أن كان من أولويات جدول أعمال الجلسة، وهو الأمر الذي فسره البرازيلي والمقربين له انه تراجع من المجلس عن استمراره.

ويتردد داخل الإسماعيلي أن عددا من أعضاء مجلس إدارة النادي يرفضون استمرار البرازيلي في تحمل المسؤولية الفنية للفريق.

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