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وزير الدفاع يدفع بأتوبيسات نقل جماعي بالقوات المسلحة لمواجهة أزمة استغلال السائقين بالقاهرة والجيزه

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وزير الدفاع يدفع بأتوبيسات نقل جماعي بالقوات المسلحة لمواجهة أزمة استغلال السائقين بالقاهرة والجيزه وزير الدفاع يدفع بأتوبيسات نقل جماعي بالقوات المسلحة لمواجهة أزمة استغلال السائقين بالقاهرة والجيزه

القوات المسلحة

أصدر الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي اوامرة لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة بتسيير العديد من خطوط النقل الجماعية لنقل المواطنين من الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق محافظه الجيزة ، وذلك في استجابة سريعة من القوات المسلحة للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين وتقليل الاضرار الناجمة عن استغلال بعض السائقين عمليه ارتفاع الوقود ورفع قيمه الأجرة بدون ضوابط. وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتي السادسة مساء.

وقد تم تجهيز العديد من الاوتوبيسات وسيارات النقل الجماعي التابعة لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة للمعاونة في نقل المواطنين والتقليل من الأثار المترتبة علي رفع قيمة الأجرة من قبل السائقين بدون ضوابط، وذلك وفقاً لخطوط السير الاتية :

من المنيب الى العياط مرورا بالحوامديه

ومن المنيب حتي اطفيح مرورا بكوبري المرازيق

ومن المنيب الى الصف مرورا بالعياط

ومن المنيب الى التجمع الخامس مرورا بالطريق الدائرى ،

ومن ميدان الجيزة الى الحي العاشر بمدينه نصر مرورا بشارع صلاح سالم

ومن ميدان الجيزة الى ميدان الرمايه مرورا بشارعى الهرم وفيصل

ومن ميدان الجيزة الى ميدان الحصرى مرورا بطريق الوحات

ومن ميدان الجيزة الى ميدان رمسيس مرورا بالدقى والتحرير.

كما تم وضع العديد من اللوحات الارشادية علي مقدمة واجناب الاوتوبيس توضح خط السير ورقم الخط ومحطة القيام والوصول واهم الميادين التي يتم المرور عليها للتيسير علي المواطنين .

أ ش أ

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