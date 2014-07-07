محلب: العنف ضد المرأة يلوث حضارة مصر وسنتصدي له بشهامة ورجولة المصريين

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم الإثنين، في كلمته خلال إنطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، أن الحكومة سوف تتصدي بكل قوة لإي محاولة للعنف ضد المرأة، وذلك بمساندة القانون والعرف وصفات الشهامة والرجولة لدي المصريين، مؤكداً علي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطوات لمكافحة الظواهر السلبية في مصر كالعنف والتميز ضد المرأة.

وأكد محلب علي أن العنف ضد المرأة، من القضايا التي تلوث الحضارة العريقة لدي المصريين، مشيداً بكافة جهود الوزارات كالداخلية والعدل والدور الرائد للمجلس القومي للمرأة، معتبراً لقاء اليوم هو بداية لمنع أي تجاوزات ضد المرأة .