أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إصابة 4 في إطلاق نار متبادل بساحة ميدان بكييف

Google+ Print
إصابة 4 في إطلاق نار متبادل بساحة ميدان بكييف إصابة 4 في إطلاق نار متبادل بساحة ميدان بكييف

اصيب اربعة اشخاص بجروح في تبادل اطلاق نار باسلحة غير فتاكة في ساحة “ميدان” في وسط كييف والتي يعتصم فيها مئات المحتجين بصورة متواصلة، كما افادت الشرطة الاثنين بحسب ما افادت وكالة “فرانس 24″.

وقالت الشرطة في بيان ان الجرحى الذين يدعون انهم اعضاء في “مجموعات الدفاع الذاتي” في الساحة المركزية في العاصمة الاوكرانية، موجودون حاليا في المستشفى على اثر نزاع اندلع ليل الاحد الاثنين.

ووصل اربعة اشخاص لمعاينة اطباء بسبب جروح ناجمة من استخدام اسلحة غير فتاكة، وفقا للشرطة.

وعلى الرغم من ان الضحايا لم يرغبوا في تقديم شكوى، الا ان الشرطة ستحقق في ظروف الحادث.

وتشكل ساحة الاستقلال في وسط كييف التي يطلق عليها اسم “ميدان”، منذ نوفمبر 2013 مركز حركة الاحتجاج ضد النظام الموالي لروسيا والتي انتهت بحمام دم وادت الى هروب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير.

ولا يزال مئات الاشخاص الذين يدعون انهم من “مجموعات الدفاع الذاتي”، يحتلون ساحة “ميدان” بشكل متواصل.

وتحول وجودهم في الساحة الى مشكلة مستعصية بالنسبة الى بلدية كييف برئاسة الملاكم السابق فيتالي كليتشكو الذي لم ينجح في حملهم على مغادرتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا