إصابة 4 في إطلاق نار متبادل بساحة ميدان بكييف

اصيب اربعة اشخاص بجروح في تبادل اطلاق نار باسلحة غير فتاكة في ساحة “ميدان” في وسط كييف والتي يعتصم فيها مئات المحتجين بصورة متواصلة، كما افادت الشرطة الاثنين بحسب ما افادت وكالة “فرانس 24″.

وقالت الشرطة في بيان ان الجرحى الذين يدعون انهم اعضاء في “مجموعات الدفاع الذاتي” في الساحة المركزية في العاصمة الاوكرانية، موجودون حاليا في المستشفى على اثر نزاع اندلع ليل الاحد الاثنين.

ووصل اربعة اشخاص لمعاينة اطباء بسبب جروح ناجمة من استخدام اسلحة غير فتاكة، وفقا للشرطة.

وعلى الرغم من ان الضحايا لم يرغبوا في تقديم شكوى، الا ان الشرطة ستحقق في ظروف الحادث.

وتشكل ساحة الاستقلال في وسط كييف التي يطلق عليها اسم “ميدان”، منذ نوفمبر 2013 مركز حركة الاحتجاج ضد النظام الموالي لروسيا والتي انتهت بحمام دم وادت الى هروب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير.

ولا يزال مئات الاشخاص الذين يدعون انهم من “مجموعات الدفاع الذاتي”، يحتلون ساحة “ميدان” بشكل متواصل.

وتحول وجودهم في الساحة الى مشكلة مستعصية بالنسبة الى بلدية كييف برئاسة الملاكم السابق فيتالي كليتشكو الذي لم ينجح في حملهم على مغادرتها.