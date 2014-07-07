J Lo تحضر عرض Versace في باريس وتتألق بالأبيض

مع بداية فعاليات أسبوع الموضة الباريسي نتوقع حضوراً بارزاً لأجمل النجمات في عروض الدور العالمية الكبيرة، وفي عرض "Versace" كانت النجمة الشهيرة جينيفر لوبيز Jennifer Lopez ضيفة الشرف، ولفتت أنظار المصورين بإطلالتها الساحرة.

اختارت جينيفر لوبيز بدلة بيضاء بتصميم جريء رائع وتفاصيل ذهبية جميلة، وقد ظهرت هذه البدلة بلون بنفسجي رائع على منصة العرض ذاته، ونسقت لوبيز إطلالتها المتميزة مع أقراط طويلة وأساور ذهبية جميلة وحقيبة سهرة صغيرة.

كما حضرت النجمة نينا دوبريف Nina Dobrev بفستان ناعم بطبعات مميزة، والأنيقة ميروسليفا دوما Miroslava Duma في لوك عصري جميل.

تابعي معنا المزيد من الإطلالات الجميلة في الأيام المقبلة من أسبوع الموضة للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2014