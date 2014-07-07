أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مكتبة الإسكندرية تستضيف مؤتمر “المتاحف العالمية” في عيدها السنوي

Google+ Print
مكتبة الإسكندرية تستضيف مؤتمر “المتاحف العالمية” في عيدها السنوي مكتبة الإسكندرية تستضيف مؤتمر “المتاحف العالمية” في عيدها السنوي

مكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع منظمة المتاحف العالمية (Icom) وجامعة الإسكندرية، مؤتمرًا عالمياً بحضور ممثلين عن المتاحف والمعاهد المتخصصة، إبتداء من العاشر من أكتوبر 2014 تزامنًا مع إحتفالات مكتبة الإسكندرية بعيدها السنوي.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إن المؤتمر يشارك فيه نخبة من مديري وممثلي المتاحف من مختلف دول العالم مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا.

يهدف المؤتمر إلى تشجيع الحوار لتحقيق أفضل سبل التعاون بين المتاحف والدول المشاركة وإبراز دور المتاحف التعليمي في المجتمع والتعاون المشترك بين المتاحف والجامعات ومراكز البحوث، وتقييم البرامج والمعارض المتحفية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا