مكتبة الإسكندرية تستضيف مؤتمر “المتاحف العالمية” في عيدها السنوي

تستضيف مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع منظمة المتاحف العالمية (Icom) وجامعة الإسكندرية، مؤتمرًا عالمياً بحضور ممثلين عن المتاحف والمعاهد المتخصصة، إبتداء من العاشر من أكتوبر 2014 تزامنًا مع إحتفالات مكتبة الإسكندرية بعيدها السنوي.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إن المؤتمر يشارك فيه نخبة من مديري وممثلي المتاحف من مختلف دول العالم مثل إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا.

يهدف المؤتمر إلى تشجيع الحوار لتحقيق أفضل سبل التعاون بين المتاحف والدول المشاركة وإبراز دور المتاحف التعليمي في المجتمع والتعاون المشترك بين المتاحف والجامعات ومراكز البحوث، وتقييم البرامج والمعارض المتحفية.