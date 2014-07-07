سبورت: يوفنتوس ينسحب من صفقة سانشيز لصالح أرسنال

أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية المختصة بأخبار برشلونة، أن يوفنتوس الإيطالي انسحب من صفقة أليكسيس سانشيز مهاجم البلوجرانا لصالح أرسنال.

مهاجم برشلونة ومنتخب تشيلي صاحب الـ25 عاما يُعد هدفا رئيسيا لأرسين فينجر مدرب أرسنال، الذي أصبح على مقربة من الفوز بخدمات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة يوم الاثنين أن اليوفي انسحب لعدم قدرته على دفع أكثر من 25 مليون يورو، أي أقل كثيرا مما قدمه أرسنال.

ويُكثف يوفنتوس سعيه من أجل ضم الجناح الأرجنتيني خوان إيتوربي لاعب هيلاس فيرونا الذي يلعب في نفس مركز سانشيز.

وأشارت الصحيفة أن اتفاق شفهي قد تم بالفعل بين أرسنال وبرشلونة، يفيد بانتقال أليكسيس إلى المدفعجية بصفقة قدرها 40 مليون يورو.

وحسبما أكدت الصحيفة الكتالونية فأن وكيل أعمال سانشيز في لندن حاليا لإنهاء الأمور المتعلقة بالعقد، وأن اللاعب سيتقاضى راتب 8 مليون يورو في العام الواحد، مع عقد يمتد إلى 2018.

ويضع أرسنال جناح تشيلي على رأس قائمته الأولية، بعد نية برشلونة في بيع اللاعب من أجل ضم لويس سواريز مهاجم ليفربول.