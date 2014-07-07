أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سبورت: يوفنتوس ينسحب من صفقة سانشيز لصالح أرسنال

Google+ Print
سبورت: يوفنتوس ينسحب من صفقة سانشيز لصالح أرسنال سبورت: يوفنتوس ينسحب من صفقة سانشيز لصالح أرسنال

أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية المختصة بأخبار برشلونة، أن يوفنتوس الإيطالي انسحب من صفقة أليكسيس سانشيز مهاجم البلوجرانا لصالح أرسنال.

مهاجم برشلونة ومنتخب تشيلي صاحب الـ25 عاما يُعد هدفا رئيسيا لأرسين فينجر مدرب أرسنال، الذي أصبح على مقربة من الفوز بخدمات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة يوم الاثنين أن اليوفي انسحب لعدم قدرته على دفع أكثر من 25 مليون يورو، أي أقل كثيرا مما قدمه أرسنال.

ويُكثف يوفنتوس سعيه من أجل ضم الجناح الأرجنتيني خوان إيتوربي لاعب هيلاس فيرونا الذي يلعب في نفس مركز سانشيز.

وأشارت الصحيفة أن اتفاق شفهي قد تم بالفعل بين أرسنال وبرشلونة، يفيد بانتقال أليكسيس إلى المدفعجية بصفقة قدرها 40 مليون يورو.

وحسبما أكدت الصحيفة الكتالونية فأن وكيل أعمال سانشيز في لندن حاليا لإنهاء الأمور المتعلقة بالعقد، وأن اللاعب سيتقاضى راتب 8 مليون يورو في العام الواحد، مع عقد يمتد إلى 2018.

ويضع أرسنال جناح تشيلي على رأس قائمته الأولية، بعد نية برشلونة في بيع اللاعب من أجل ضم لويس سواريز مهاجم ليفربول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع