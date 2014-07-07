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جهادي بريطاني: سنقاتل حتى إقامة الخلافة الاسلامية

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جهادي بريطاني: سنقاتل حتى إقامة الخلافة الاسلامية جهادي بريطاني: سنقاتل حتى إقامة الخلافة الاسلامية

ارشيفية

قال طالب هندسة بريطاني انضم الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) صباح اليوم الاثنين انه سيواصل القتال حتى اقامة الخلافة.

وفي تصريحات لبرنامج “جود مورننج بريتن” أو “صباح الخير يا بريطانيا” على تلفزيون “آي تي في” البريطانية، قال عبد الرقيب أمين 20 عاما إنه مستعد للقتال حتى الموت.. وأضاف “سأبقى أقاتل حتى اقامة الخلافة أو أموت”.

وأوضح عبد الرقيب أمين، الذي نشأ في مدينة “أبردين” قبل السفر الى العراق للانضمام الى “داعش”، انه يوجد آلاف من المقاتلين الجدد ينضمون الى داعش من شتى أنحاء العالم.

وأشار إلى أن داعش لن تهاجم بريطانيا حاليا، إلا أنه قال إن “البريطانيين كفار”، محذرا من أن تنظيمهم مستعد لمهاجمة أي أحد يعارضهم…وأوضح أمين “كل من يعارضنا، كل من يعارض الاسلام، سنقاتل كل من يريد قتال الإسلام”.

وأشار الجهادي البريطاني إلى أنه يفتقد والديه، مشددا في نفس الوقت على أن مغادرته بريطانيا كانت من أسعد لحظات حياته، موضحا “كمسلم لا يمكنك أن تعيش في دولة كفار”…وقال “أنا مستعد للذهاب الى أي مكان للقتال. أريد أن أموت من أجل الله”.

 

 

أ ش أ

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