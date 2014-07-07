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الإحصاء : 7.6% تراجعا في عجز الميزان التجاري خلال شهر مارس الماضي

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الإحصاء : 7.6% تراجعا في عجز الميزان التجاري خلال شهر مارس الماضي الإحصاء : 7.6% تراجعا في عجز الميزان التجاري خلال شهر مارس الماضي

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري خلال شهر مارس الماضي بنسبة 6ر7 % ليبلغ 5ر20 مليار جنيه مقابل 19ر22 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2013.

وأوضح الاحصاء – فى النشرة الشهرية للتجارة الخارجية خلال مارس 2014 – تراجع قيمة الصادرات بنسبة 5ر5 % لتسجل 03ر18 مليارجنيه مقابل 08ر19 مليار جنيه خلال شهر مارس 2013 مرجعا السبب الى انخفاض قيمة بعض السلع كالبترول الخام والملابس الجاهز و الاسمدة بجانب تراجع البرتقال الطازج والمنتجات المسطحة بالدرفلة من الحديد او الصلب.

وأضاف أن قيمة الواردات تراجعت خلال شهر مارس من العام الجاري بنسبة 6ر6% لتسجل 53ر38 مليارجنيه مقابل 27ر41 مليار جنيه خلال شهر مارس 2013 ،بسبب انخفاض قيمة بعض السلع كالمنتجات البترول والمواد الاولية من الحديد والصلب واللدائن باشكالها الاولية بجانب تراجع اسعار الادوية والمستحضرات الصيدليه والانابيب ولوازمها من الحديد او الصلب.

أ ش أ

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