قاضي “الهروب من وادي النظرون” يقر بسلامة جميع الأحراز

كشف قاضى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى أثناءجلسة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، ما يحتويه تقرير اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة من لجنة صناعة السينما والخاص بالأحراز والإسطوانات الخاصة بالقضية والتى تحتوى على ثلاث تقاير بعدد 352 وقة ، حيث أشار التقرير أن اللجنة لم تجد أى أثر لأعمال الخدع البصرية أو الصوتية وأن جميع الأحراز سليمة ، والدفاع يطلب نسخة من التقرير .

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.