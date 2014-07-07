تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة التحرش بطالبتين بمصر الجديدة لـ13 يوليو

قررت محكمة جنح مصر الجديدة، تأجيل جلسة محاكمة عاطلين لإتهامهما بالتحرش بطالبتين والتعدي على مجند مرور، أثناء تأدية عمله بمصر الجديدة لجلسة 13 يوليو الجارى تاجيلاً ادارياً.

كانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أشرف هلال مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة قد أحالت عاطلين الي محكمة الجنح لاتهمهما بالتحرش بطالبتين والتعدي على مجند مرور أثناء تأدية عمله، ووجهت النيابة للمتهمين تهم التعدى على موظف اثناء تأدية خدمته والتحرش بانثى والإخلال بالآداب العامة .

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بالتحرش بطالبتين بالألفاظ، وتوجيه الكلمات التى تخدش الحياء لهما، ومع أقتراب المتهمين من الفتاتين تدخل المجند لمنعهما وإنقاذ الطالبتين، إلا أن المتهمين، قاموا بالتعدى على المجند بالضرب المبرح وتمزيق ملابسه، وقام المجند بالاستغاثة بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط المتهمين وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة مصر الجديدة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7933 لسنة 2014 .

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت طالبتان للتحرش والمعاكسة أثناء سيرهما فى منطقة مصر الجديدة عقب خروجهما من محل ملابس، وعندما تعالت صرخات وإستغاثات الطالبتين، تحرك نحوهما المجند أحمد فتحى 22 سنة من قوة مرور القاهرة، وطلب من المتهمين الابتعاد عنهما وعدم معاكستهما، إلا أنهما أنهالا عليه بالسباب والشتائم وتمزيق ملابسه، وتدخل المارة الذين تمكنوا من الإمساك بهما وهما “محمد .ع” 26 سنة عاطل “وطارق .ا” 25 سنة عاطل .