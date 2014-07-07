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شاهد في قضية سجن وادي النطرون ” أنا مشفتش حاجة”

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شاهد في قضية سجن وادي النطرون ” أنا مشفتش حاجة” شاهد في قضية سجن وادي النطرون ” أنا مشفتش حاجة”

أكد الضابط سامح أحمد رفعت بقطاع السجون، فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى فى قضية أقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس السابق مرسى وقيادات جماعة الاخوان ، أنه كان مأمور قسم القطا العمومى، وقت أحداث القضية وأنه لم يشاهد شىء ، وأنه إنتقل إلى سجن وادى النطرون فى أغسطس 2011 عقب وقوع الاحداث بفترة كبيرة .

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهما من بينهم الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس.

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