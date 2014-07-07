فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن فتح باب القيد والتسجيل لطلاب الدراسات العليا في العام الجامعي 2014/2015 بكليات الجامعة .

وأكد الدكتور محمود خضاري معلة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مواعيد التقدم جاءت كالتالي : كلية العلوم بقنا وتحدد لها من 1 حتى 30 سبتمبر ، أما كلية الهندسة فقد تحدد لها من من1 حتى 30 سبتمبر 2014 بأقسام الهندسة الميكانيكية “ﻤﻌﻴدﻴن و ﻤدرﺴﻴن ﻤﺴﺎﻋدﻴن وﻤن الخارج” أما كلية الحقوق فقد تحدد لها التقديم على مرحلتين الأولى من 1 وحتى 30 سبتمبر 2014 والثانية من 1 وحتى 15 ديسمبر 2014 ، وعن كلية التجارة أضاف أنه تقرر التقدم لها من 1 وحتى 30 سبتمبر 2014 ، أما عن كلية الزراعة بالنسبة للماجستير فقد تقرر التقدم من من5 وحتى 20 أغسطس 2014 ، أما مرحلة الماجستير والدكتوراه أيضا فقد تحدد لها من من1 وحتى 15 يناير 2015 ، وعن كلية الطب البيطري فقد تقرر التقدم ﺘﺴﺠﻴﻼت ﻤﺎرس ﻤن ﻜل ﻋﺎم “ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر و دﻜﺘوراﻩ” – ﺘﺴﺠﻴﻼت ﺴﺒﺘﻤﺒر (دﺒﻠوم – ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر – دﻜﺘوراﻩ) لمدة 30 ﻴوم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ التقديم.

وجاءت مواعيد كلية التربية بقنا فى الفترة من 16 وحتى 31 أغسطس 2014 وكلية التربية الرياضية فقد تقرر التقدم لها للدبلوم والماجستير والدكتوراه من9 أغسطس 2014 وحتى 9 سبتمبر 2014 وتجرى المقابلة الشخصية في 11 اكتوبر 2014.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن مواعيد التقدم لكلية الآثار من 5 وحتى 31 أغسطس 2014 أما عن كلية الآداب من 1 وحتى 30 سبتمبر 2014 ، وبالنسبة لكلية التربية بالغردقة فتقررت مواعيد التقدم من 1 وحتى 30 سبتمبر 2014 ، وعن كلية التربية النوعية فصل الخريف من 6 وحتى 18 سبتمبر 2014 وفصل الربيع من 24 يناير وحتى 5 فبراير2015 ،أما عن كلية الفنون الجميلة بالأقصر فتبدأ مواعيدها من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس 2014 وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه يمكن للمتقدمين زيارة موقع الجامعة لطبع اوراق التقدم ومعرفة كافة التفاصيل.