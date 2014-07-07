محافظ أسيوط يواصل الاجتماعات لمواجهة ارتفاع الأسعار وإقرار تعريفة الركوب الجديدة

واصل اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط اجتماعاته لمواجهة أي ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية وإقرار التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية بمدن المحافظة والخارجية للمحافظات لمنع التلاعب واستغلال المواطنين.

حضر الاجتماع اللجنة المشكلة من فكري ثابت سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي سليم مستشار المحافظة لشئون التموين والطاقة والعميد عادل بدوي وكيل إدارة المرور والعميد عصام أبو شقة رئيس مباحث التموين وصالح عبد الله وكيل وزارة التموين والعميد علاء عبد الجابر مدير إدارة المواقف بالمحافظة ووكيل مباحث المرور بأسيوط ومدير الشئون القانونية بالديوان العام.

وقال المحافظ أن التعريفة الجديدة التي سيتم إقرارها جاءت بعد دراسة وافية ومستفيضة وجولات ميدانية لمواقف السرفيس ولقاءات مع المواطنين والسائقين بهدف إحداث التوازن وتخفيف العبء على الطرفين ، وسيتم الإعلان عنها في لوحات إسترشادية بجميع المواقف وزجاج سيارات السرفيس فضلاً عن تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بالأجرة المحددة ووضع كافة الآليات لمواجهة أى انحراف عن التعريفة المقررة أو تجزئة المسافات والتعامل بحزم مع من يخالف القوانين منوهاً أن التعريفة التي ستقرها المحافظة عادلة بالنسبة للسائقين والمواطنين.

وأكد حماد أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات والآليات لحماية المستهلك ومواجهة أي ارتفاع في الأسعار من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة على الاسواق للتأكد من توافر السلع بالأسعار المقررة والجودة المناسبة وإنزال عقوبات رادعة بحق المخالفين.