أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ أسيوط يواصل الاجتماعات لمواجهة ارتفاع الأسعار وإقرار تعريفة الركوب الجديدة

Google+ Print
محافظ أسيوط يواصل الاجتماعات لمواجهة ارتفاع الأسعار وإقرار تعريفة الركوب الجديدة محافظ أسيوط يواصل الاجتماعات لمواجهة ارتفاع الأسعار وإقرار تعريفة الركوب الجديدة

اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط

واصل اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط اجتماعاته لمواجهة أي ارتفاع في السلع الغذائية والمواد البترولية وإقرار التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية بمدن المحافظة والخارجية للمحافظات لمنع التلاعب واستغلال المواطنين.

حضر الاجتماع اللجنة المشكلة من فكري ثابت سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس مجدي سليم مستشار المحافظة لشئون والطاقة والعميد عادل بدوي وكيل إدارة المرور والعميد عصام أبو شقة رئيس مباحث التموين وصالح عبد الله وكيل وزارة التموين والعميد علاء عبد الجابر مدير إدارة المواقف بالمحافظة ووكيل مباحث المرور بأسيوط ومدير الشئون القانونية بالديوان العام.

وقال المحافظ أن التعريفة الجديدة التي سيتم إقرارها جاءت بعد دراسة وافية ومستفيضة وجولات ميدانية لمواقف السرفيس ولقاءات مع المواطنين والسائقين بهدف إحداث التوازن وتخفيف العبء على الطرفين ، وسيتم الإعلان عنها في لوحات إسترشادية بجميع المواقف وزجاج سيارات السرفيس فضلاً عن تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بالأجرة المحددة ووضع كافة الآليات لمواجهة أى انحراف عن التعريفة المقررة أو تجزئة المسافات والتعامل بحزم مع من يخالف القوانين منوهاً أن التعريفة التي ستقرها المحافظة عادلة بالنسبة للسائقين والمواطنين.

وأكد حماد أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات والآليات لحماية المستهلك ومواجهة أي ارتفاع في الأسعار من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة على الاسواق للتأكد من توافر السلع بالأسعار المقررة والجودة المناسبة وإنزال عقوبات رادعة بحق المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قائد المنطقة الشمالية: ارتفاع الأسعار من حروب الجيل الرابع على مصر

قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟»

قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟»

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية