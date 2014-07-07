ندب 50 نائبا ورئيسا للوحدات المحلية والقروية وانهاء ندب 10 آخرين بأسيوط

أصدر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط قرارا رقم 917 لسنة 2014 بندب وانهاء ندب عدد من رؤساء ونواب الوحدات المحلية والقروية والاحياء والمدن مشيرا الى أن هذه القرارات تأتى فى اطار تحسين منظومة العمل فى الجهاز التنفيذى بالمحافظة وفى إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري مشيراً إلى أن هذه التغييرات جاءت بعد تقييم شامل لأداء تلك القيادات وانتقاء عناصر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وعلى دراية بالمشاكل والقضايا الجماهيرية.

شمل قرار المحافظ ندب 50 نائبا ورئيس قرية جديد وانهاء ندب 10 اخرين من رؤساء القرى حيث تم تكليف عرفه فتحى عبد الظاهر رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى حسين للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط وندب محمود احمد الهم رئيس الوحدة المحلية لقرية المنشأة الكبرى للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية و فتحى عبدالحميد سيد رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى عديات للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط وندب عاطف سالم احمد عيد رئيس الوحدة المحلية لقرية البربا للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا وندب عبدالبارى محمد عبدالبارى رئيس الوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم .وتقرر ندب ندب آمال احمد جاد الله باحث شئون قانونية بديوان عام محافظة أسيوط وحسن ثابت على رئيس الوحدة المحلية لقرية بصرة وكرم عبدالحفيظ مدير إدارة السياحة بالديوان عام المحافظة ليعملوا نواب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح فضلا عن ندب عبدالرحيم محمد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لقرية العتمانية وثروت عبدالعليم احمد رشوان مدير إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى ليعملا نائبين لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى وندب رزق توفيق فرغلى احمد مفتش تموين بإدارة تموين مركز أسيوط للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط .كما تم تعديل ندب كلا من حمدى محمد نور الدين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج ومحمد سيد محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط ومحمود حسن مهران رئيس الوحدة المحلية لقرية باقور بمركز أبوتيج للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم واحمد محمد ثابت نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج ومحمد حسن عبدالكريم نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط ومحمد فهمى احمد بركات سكرتير حى شرق أسيوط للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط ومحمود محمد سعد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط ومحمد عباس محمد سيد نائب رئيسالوحدة المحلية لحى شرق أسيوط للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط .كما تم إنهاء ندب كلا من نبيل عبدالحكيم محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط وعودته لجهة عمله الأصلية ومحمد عبدالنعيم مصبح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وعودته لجهة عمله الأصلية .

كما أصدر محافظ أسيوط قرار رقم 918 لسنة 2014 والخاص بندب عبد الباقى سيد محمد محاسب ثالث بالوحدة المحلية لقرية موشا للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنى حسين وندب محمد عبدالراضى صديق باحث إجتماعى ثالث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نجع سبع وندب محمد سيد على كبير أخصائيين بالشئون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية المطيعة .

وفى مركز ومدينة القوصية تم ندب احمد عبد المنعم الدسوقى باحث بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنى قرة كما تم ندب صالح زكى على محمود البارودى مفتش تموين بإدارة تموين القوصية للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية فزارة .

وفى مركز ومدينة منفلوط يتم ندب فوزى على احمد سكرتير الوحدة المحلية لقرية العتامنة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية أم القصور ويتم ندب ربيع محمدين محمود بمركز التطوير التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نزة قرار ويتم ندب مصطفى سيد عبدالحليم باحث بالوحدة المحلية لقرية بنى عديات للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنى عديات.

وفى مركز ومدينة أبوتيج يتم ندب صلاح سليمان خليل مدير إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية دوينة كما يندب محمود عبدالجواد محمود رئيس قسم التنمية بقرية الزرابى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية النخيلة ويتم ندب عبدالعال محمد عبدالعال مدير إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لقرية دوينة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الزرابى كما يتم ندب فرغلى صادق عبدالحليم باحث قانونى بالديوان العام للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية باقور.

وفى مركز ومدينة صدفا يتم ندب صلاح قاسم عمر عضو بإدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية مجريس كما يتم ندب عباس احمد عباس مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية البربا . وفى مركز الغنايم يتم ندب أبوالسعود محمد عبدالبارى مدير إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز الغنايم للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة .

وفى مركز ومدينة الفتح يتم ندب محمد احمد عباس مدير إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الفيما ويتم ندب محمود معتمد عبدالصبور مدير إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لقرية بنى زايد للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بصره واحمد احمد جمعه بالمتابعة الميدانيه بديوان عام محافظة أسيوط للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية عرب مطير .

وفى مركز ومدينة البدارى يتم ندب صلاح عبدالله حفنى أخصائى محاجر بالوحدة المحلية لقرية نجوع المعادى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية النواميس ويتم ندب شعبان عيد عيسى مدير إدارة التنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية العقال البحرى .

ومن جانبه تم تعديل ندب كلا من حسنى درويش احمد رئيس الوحدة المحلية لقرية مير للعمل رئيسا للوحد المحلية لقرية المنشأة الكبرى ومحمد البتراوى عبدالحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرئيسا للوحدة المحلية لقرية مير ومحروس مشعال سيد رئيس الوحدة المحلية لقرية أم القصور للعمل رئيسا للوحدة المحلية بقرية بنى شقير وجمال عبدالمنعم عبدالحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية مجريس للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية العتامنة ومحمد كمال عبدالحليم رئيس الوحدة المحلية لقرية مجريس للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الدوير.

كما تم تعديل ندب عبدالحكيم عبدالعليم عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لقرية عرب مطير للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنى زيد الأكراد وفوزى محمد عقيلى رئيس الوحدة المحلية لقرية الفيما للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنى مر ومساعد محمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية نجوع المعادى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية النواورة وحافظ جلال حافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية النواورة رئيسا للوحدة المحلية لقرية العتمانية وعامر سيد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية النواميس للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نجوع المعادى .

كما تم إنهاء ندب كلا من عبدالرحمن صبرى احمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العتامنة وعودته إلى جهة عمله الأصلية وعمر عبدالرحيم فرغلى رئيس الوحدة المحلية لقرية دوينة وعودته إلى جهة عمله الأصلية وصلاح فهمى يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة وعودته إلى جهة عمله الأصلية وعبدالستار همام حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية الزرابى وعودته إلى جهة عمله الأصلية وإبراهيم على حامدرئيس الوحدة المحلية لقرية الدوير وعودته إلى جهة عمله الأصلية ومحمد حامد سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى مر وعودته إلى جهة عمله الأصلية .