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الرئيس السوداني يستقبل وزير خارجية قطر

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الرئيس السوداني يستقبل وزير خارجية قطر الرئيس السوداني يستقبل وزير خارجية قطر

الرئيس السوداني عمر البشير

استقبل الرئيس السوداني عمر البشير، وزير خارجية قطر خالد العطية، الذي يزور الخرطوم حاليا.

وقال وزير خارجية السودان على كرتي – في تصريحات صحفية اليوم عقب اللقاء – إن زيارة وزير الخارجية القطري للسودان تهدف إلى تبادل الآراء حول كيفية تطوير العلاقات السودانية القطرية في كافة مجالات التعاون، وتبادل الرؤى والأفكار حول العلاقات بين البلدين وفى المنطقة، لافتا إلى أن المنطقة تشهد مستجدات تحتاج إلى تبادل الآراء .

وأعرب كرتي عن أمله أن يكون شهر رمضان مناسبة طيبة لإزالة التوتر الذي تشهده المنطقة، وقال “إننا نرى آمالا وتحركات إيجابية في المنطقة خلال الفترة القادمة”.

ومن جانبه، قال وزير خارجية قطر إن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم استعراض مجالات تطويرها والعمل سويا على الانتقال بتلك العلاقة مما هي عليه الآن إلى مراحل متقدمة.

 

 

أ ش أ

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