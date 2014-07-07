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صحيفة إماراتية: الحكومة المصرية لا تملك غير السعي لتخفيض عجز الموازنة

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صحيفة إماراتية: الحكومة المصرية لا تملك غير السعي لتخفيض عجز الموازنة صحيفة إماراتية: الحكومة المصرية لا تملك غير السعي لتخفيض عجز الموازنة

رأت صحيفة “الوطن” الإماراتية أنه لم يكن هناك مفر أمام المصرية غير السعي لتخفيض عجز الموازنة مع العمل على استعادة معدلات الانتاج وتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي وإعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.. مشيرة إلى أن تملك الموارد والمصادر المالية المستدامة مثل قناة السويس ومصادر مالية تكون رهينة الوضع الأمني مثل السياحة.

وتحت عنوان “المعادلة الصعبة في العدالة الاجتماعية”، أوضحت الصحيفة في افتتاحيتها ، اليوم الاثنين، أن مصر دولة ليست فقيرة بقدر ما كانت إمكانياتها مهدرة أو مهملة في كثير من الأحيان، وقد عانت من مشكلات خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأوضحت أن الفوضى ضربت كل المرافق والمؤسسات والأجهزة والجامعات وتراجعت السياحة إلى الحد الأدنى فتوقفت مصادر دخل كانت مضمونة وتراجع الانتاج في كثير من المصانع والمزارع واتجه الاقتصاد نحو الجمود، علاوة على الزيادة المتصاعدة في عدد السكان كل عام، وحجب المؤسسات الدولية بعض المساعدات، وفي الوقت نفسه تضاعفت كلفة الأمن بسبب الوضع الأمني.

واعتبرت أن تجربة مصر الآن في المعالجات السياسية والأمنية والاقتصادية ستصبح نموذجا إذا نجحت الحكومة في الخروج من المعاناة الاقتصادية إلى وضع الأسس لانطلاق الاقتصاد واللحاق بالدول التي كانت تتساوى مع مصر في التقدم والتنمية والإزدهار وربما تقدم التجربة المصرية معادلة جديدة تلهم الدول الأخرى المماثلة بالسير في طريق العدالة الاجتماعية “.

/أ ش أ/

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