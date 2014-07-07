فرار 63 رهينة من “بوكو حرام”

تمكنت 63 امرأة وفتاة من أصل 68 خطفن في يونيو الماضي في نيجيريا في سلسلة هجمات نسبت إلى جماعة بوكو حرام في شمال شرقي البلاد من الفرار من الخاطفين، بحسب ما أفاد مصدر أمني امس الأحد.

وأكد مصدر أمني كبير في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو لوكالة فرانس برس اسمه فرار 63 من الرهائن من أيدي الخاطفين مساء الجمعة.

من جهته قال ممثل للميليشيات المحلية في ولاية بورنو يتعاون بشكل وثيق مع قوات الأمن في تصريحات صحفية الأحد “تلقيت للتو خبراً من زملائي في منطقة دامبوا بأن حوالى 63 من النساء والفتيات المخطوفات تمكن من العودة إلى منازلهن” بحسب ما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وأوضح أنهن “قمن بهذا العمل الشجاع في وقت كان الخاطفون غائبين للقيام بعملية”.

وكان مسؤول في دامبوا قال بعد عملية الخطف إن بعض الفتيات تتراوح أعمارهن بين 3 سنوات و12 سنة.

وباشرت جماعة بوكو حرام خطف فتيات في هذه المنطقة قبل هذه العملية حيث قامت في منتصف أبريل بخطف أكثر من 200 تلميذة من مدينة شيبوك في الولاية ذاتها ما أثار استنكاراً شديداً في نيجيريا والعالم.

وأفاد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” يعود إلى نهاية 2013 عن قيام بوكو حرام بعمليات خطف واغتصاب لنساء وفتيات، فضلاً عن تجنيد أطفال بالقوة.

ويرى خبراء عسكريون أن الجيش النيجيري الذي يعاني من سوء التجهيز عاجز عن التصدي بشكل فاعل لبوكو حرام التي تقاتل بهدف إقامة “دولة إسلامية” في الشمال وقد أسفر تمردها عن سقوط آلاف القتلى خلال 5 سنوات، وأكثر من 2500 منذ الأول من يناير.

وتوجه عدد من سكان شيبوك الجمعة إلى أبوجا ليطلبوا من الأمم المتحدة التدخل إزاء تصاعد أعمال العنف في منطقتهم، ولمطالبة الحكومة النيجيرية ببدء مفاوضات مع بوكو حرام من أجل إطلاق سراح الفتيات اللواتي ما زال 219 منهن مفقودات.

وقال رئيس مجلس شيوخ شيبوك بوغو بيتروس إن بوكو حرام شنت 15 هجوماً على 19 قرية في منطقة شيبوك منذ خطف الفتيات في 14 أبريل، ما أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.

وحاول 50 ناشطاً من حركة “برينغ باك آور غيرلز” (اعيدوا فتياتنا) التي تتظاهر بشكل شبه يومي في أبوجا دعماً للتلميذات المخطوفات القيام بمسيرة عفوية الأحد إلى مقر الرئاسة غير أن قوات الأمن طلبت منهم العودة أدراجهم.

وقالت عائشة يوسفو للصحافة “مضت 83 يوماً منذ خطف الفتيات ونحن نتظاهر منذ 68 يوماً لكن أحداً لا يستمع إلينا”.

وأضافت “قررنا بالتالي الذهاب والتظاهر أمام الرئيس حتى يعرف أننا ما زلنا هنا.. وأن ثمة فتيات ما زلن مفقودات منذ 83 يوماً ولا يقوم أي كان بأي شيء من أجلهن”.