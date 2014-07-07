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عصابات برازيلية ترصد جائزة لمن يأتي برأس اللاعب زونيجا

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عصابات برازيلية ترصد جائزة لمن يأتي برأس اللاعب زونيجا عصابات برازيلية ترصد جائزة لمن يأتي برأس اللاعب زونيجا

تعرض الظهير الكولومبي والتر زونيجا للعديد من التهديدات بالقتل وإنهاء مسيرته الكروية وذلك بعد تدخله العنيف على نجم البرازيلي نيمار في مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين كولومبيا والبرازيل الجمعة.

وتدخل زونيغا بركبته بقوة في ظهر نيمار ليسقط النجم البرازيلي على أرضية الملعب متألما بشده، وتشير الفحوصات لتعرضه لكسر في فقرات الظهر سيبعده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى سبعة أشهر بل وقد تنهي مسيرته الكروية كلها في حال لم يتعاف بالشكل الصحيح.

وكتب زونيجا علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انه لم يكن يقصد فعل ذلك بالتأكيد لكن الجماهير البرازيلية لم تصدقه.

وتطور الأمر إلي رصد بعض العصابات البرازيلية جائزة ضخمة لمن يأتي برأس اللاعب زونيغا.

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