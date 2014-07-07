13 ألف حافظة و3 ملايين كأس مياه زمزم تروي عطش المعتمرين بالمسجد الحرام يومياً

تقوم إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام بالإشراف على أعمال السقيا داخل المسجد الحرام ومجمعات ماء الشرب الموزعة في المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وفي إطار الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك فقد تم توفير عدد من الخدمات المتعلقة بسقيا زمزم بحيث بلغ عدد المشربيات الرخامية داخل المسجد الحرام أكثر من 60 مشربية بها أكثر من 1000 صنبور مخصصة لماء زمزم المبارك إضافة إلى مشربيات "استانلس استيل" البالغ عددها 120 وبلغ عدد المشربيات الرخامية بساحات المسجد الحرام 10 مشربيات بها أكثر من 100 صنبور لماء زمزم إضافة إلى 90 مشربية "استانلس استيل" ويبلغ عدد حافظات ماء زمزم أكثر من 13000 حافظة قابلة للزيادة عند دواعي الحاجة.

أوضح ذلك مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام المهندس أحمد بن معتوق المطرفي وأضاف أن الجديد هذا العام استحداث خدمات جديدة ومنها خزانات "الاستنانلس استيل" وعبوات ماء زمزم الصغيرة والحافظات المتنقلة وهي عبارة عن حافظة على هيئة شنطة محمولة على الظهر بداخلها حافظة اسطوانية الشكل وحاملة كاسات تسع 250 كأسة ، وتتميز بسهولة التحكم بها وبتعبئتها وبأنها مضادة للبكتيريا والفيروسات وذلك تسهيلاً لحركة الطائفين وأيضاً لتسهيل وصول ماء زمزم للمعتمرين ورواد بيت الله الحرام، وكذلك تم إنشاء مشربيات جديدة داخل المسجد الحرام والساحات المحيطة به. وكشف المهندس المطرفي عن متوسط الاستهلاك اليومي لماء زمزم داخل المسجد الحرام والذي بلغ 1200 متر مكعب ويبلغ خارج المسجد الحرام 486 متراً مكعباً يومياً ويستهلك من خلالها ثلاثة ملايين كأس، وتم توزيع 100 ألف علبة من الحجم الصغير، كما يتم تزويد المسجد النبوي الشريف بماء زمزم ويبلغ متوسط كمية المياه المرسلة يومياً إلى المدينة المنورة بمتوسط 300 مترٍ مكعبٍ.

واستطرد قائلاً انه يعمل بإدارة سقيا زمزم أكثر 100 موظفٍ موزعين على ثلاث ورديات خلال الأربع والعشرين ساعة لمتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز السقاية داخل المسجد الحرام وعمل جولات ميدانية على مواقع ومجمعات الشرب للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحافظات كما تشرف على العمالة التي تتولى تعبئة الحافظات وتوزيع الكؤوس الجديدة لشرب ماء زمزم وسحب الكؤوس المستعملة وذلك أولاً بأول.